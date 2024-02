"Stai zitta!", in scena il libro di Michela Murgia

FIRENZE

Uno spettacolo per le donne, stasera alle 21 al teatro Puccini. "Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più", tratto dal libro di Michela Murgia, offre così occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e di situazioni surreali. Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura ’mamma e moglie di’. Come scrive la Murgia nel suo libro "la pratica dello ’Stai zitta’ non è solo maleducata, ma soprattutto sessista perché unilaterale". Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque (le protagoniste in scena, mentre la regia è di Marta Dalla Via) hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte e lo dimostrano in questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri, che affrontano, con ironia e intelligenza, tematiche sociali e anche femministe. La Murgia ha sempre avuto come obiettivo che tra dieci anni una ragazza possa trovare questo disorso antiquato. Il focus di questo spettacolo è accorciare questo tempo attraverso il linguaggio del teatro.

"Questo per noi non è solo uno spettacolo, è l’occasione di lavorare in un modo nuovo e su un tema dichiaratamente femminista" spiega Antonella Questa. Un grande tema, caldo e sentito che ha creato un sold out quasi immediato. Uno show che vuole evidenziare il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo.

L.C