Stadi, palestre polivalenti e campi da calcio . Sugli impianti sportivi il Comune investe 6 milioni

Interventi per oltre 6 milioni di euro gli impianti sportivi. È quanto ha stanziato il Comune di Barberino Tavarnelle per la riqualificazione di strutture esistenti e per la realizzazione di nuovi spazi. Tra questi il primo impianto del Chianti dedicato a tutte le attività indoor: la palestra polivalente nell’area adiacente al campo sportivo di Barberino e destinata allo svolgimento degli allenamenti e delle partite degli sport di squadra. Si tratta di un unvestimento da 1 milione e 600mila euro per l’impianto, una tensostruttura in legno lamellare. "Nella nuova struttura – spiega il sindaco David Baroncelli – sarà possibile lo svolgimento di allenamenti e attività competitive di pallamano, pallavolo, basket, karate e altre discipline, nonché spettacoli, concerti, iniziative di vario genere, attività della Protezione civile". A corredo sarà realizzato un parcheggio in via Alessandro Manzoni per una spesa pari a 150mila euro. Altra opera in corso è la riqualificazione dello stadio di San Donato in Poggio, un intervento da un milione e 200mila euro che porterà al rifacimento del manto sintetico e all’installazione della nuova illuminazione. Un milione e 200mila euro anche il campo sportivo Frosali di Barberino: sarà realizzato il fondo sintetico e l’intera rete perimetrale. A questi si aggiunge la riqualificazione dello stadio Pianigiani di Tavarnelle per 630mila euro. Un altro nuovo impianto è lo spazio motorio realizzato nei locali sottostanti la scuola primaria "Andrea da Barberino". Per un investimento di 800mila euro è stata costruita una palestra polivalente destinata alle attività motorie degli studenti e alla formazione delle atlete di ginnastica artistica. Anche la palestra Il Passignano di Tavarnelle è stata ristrutturata con una spesa di 100mila euro.