Sportello sociale, l’inaugurazione

Sarà inaugurato domani alle 15, al circolo Arci La Vedetta di Settimello (via Arrighetti da Settimello 20), lo Sportello sociale promosso dalla Lega di Calenzano dello Spi Cgil. Ogni giovedì, con orario pomeridiano, dalle 15 alle 17, saranno fornite informazioni relative alle pensioni (fra l’altro per le domande di invalidità, reversibilità, stampa di cedolini mensili, contro quattordicesima mensilità) ma anche il controllo e verifica di bollette gas ed energia elettrica dopo la fine del mercato tutelato e appuntamenti per il Caaf. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 055.8877769 o 342.7640714 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9,30-12.