Sport e palazzetto. Il Comune cerca un nuovo gestore

Cercasi un gestore per il palazzetto dello sport. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione della gestione della struttura di via Luca della Robbia. Durerà fino al 31 dicembre del 2027. Possono partecipare alla gara società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni e altri organismi presentando domanda entro il 5 gennaio. Previsti anche specifici requisiti di partecipazione e una valutazione sulla base di esperienza, affidabilità economica, qualificazione professionale. La concessione prevede un canone annuo di 4.000 euro più Iva con obbligo di gestione, manutenzione, pulizia e custodia dell’impianto. Proprio l’aspetto della manutenzione pare abbia fatto propendere per una gestione ufficiale del palazzetto, finora utilizzato da varie associazioni, ma senza qualcuno che se ne assumesse in via ufficiale l’onore e l’onere.

Manuela Plastina