Spinto a terra da quattro uomini, rider rapinato mentre consegna le pizze

Firenze, 13 dicembre 2023 – Ancora due rapine in una sera, nel quartiere di Rifredi a Firenze. La prima è stata messa a segno ai danni di un fiorentino di 24 anni, in via Renato Fantoni, intorno alle 21. Il giovane, in base a quanto ricostruito, è stato avvicinato da tre sconosciuti col pretesto di una sigaretta.

«Non fumo», ha risposto il ragazzo. Al che i tre gli avrebbero strappato una catenina dal collo, prima di fuggire. È stata la stessa vittima a chiamare il 112 Nue e sul posto è intervenuta una volante della questura.

Due ore più tardi stessa sorte per un rider pakistano di 28 anni, che in sella alla bici, stava recapitando pizze. In via del Terzolle, intorno alle 23, il giovane, secondo quanto ricostruito, è stato spinto a terra da quattro uomini, pare nordafricani.

I malviventi dopo aver preso la bicicletta, valore di 600 euro, sono scappati in direzione di via Carlo del Prete, lasciando a terra la vittima. Il giovane è stato portato al pronto soccorso di Careggi, e al momento non si conosce la prognosi. Sulle due rapine indaga la polizia.