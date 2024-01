Spazi pubblici e alberi a rischio. Il pino di via Larga non sarà tagliato

Non sarà abbattuto il pino di via Larga per il quale l’amministrazione aveva disposto il taglio per motivi di sicurezza suscitando le proteste dei residenti in zona ma non solo. La seconda perizia sulle condizioni di stabilità del grande albero, commissionata dall’Amministrazione comunale a un dottore forestale, con valutazioni portate avanti tra ottobre e dicembre e una serie di prove strumentali, ha dato infatti risultati confortanti. Le condizioni di salute del pino appaiono discrete, la prova di trazione controllata ha fornito un risultato soddisfacente: secondo la perizia i valori ottenuti non autorizzano a ritenere probabile il cedimento, se non in situazioni non prevedibili. Restano alcune problematicità per quanto riguarda la chioma, che possono essere contenute prevedendo un intervento. "Abbiamo voluto approfondire lo stato di salute del pino – spiega il sindaco Prestini – consci del valore ambientale, storico e affettivo dell’albero per il quartiere e per i calenzanesi. Abbiamo chiesto una seconda perizia dopo che la prima valutazione, sulla tenuta di zolla con anemometro e oscillometro, aveva evidenziato valori non sufficienti a garantire un adeguato livello di sicurezza, in un’area urbanizzata e frequentata e considerata l’età, consigliandone l’abbattimento. L’ulteriore monitoraggio prescrive degli interventi di manutenzione che andremo a effettuare per mantenere il pino in buona salute e garantendo la sicurezza per persone e cose".

Sandra Nistri