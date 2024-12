Spartaco Banti come un treno. Isolotto rallenta, la Sancat no

Dodicesima giornata in Seconda Categoria. Nel Girone D lo Spartaco Banti Barberino vince in casa per 3-0 contro la Nova Vigor Misericordia: reti segnate tutte nella ripresa, da Neri, Tribbioli e Borsotti. Alle spalle della capolista vincono solo il Pelago (3-2 sul campo del Bagno a Ripoli) e l’Albereta San Salvi (4-3 in casa contro il Santa Brigida), che mantengono il secondo posto. Salgono al quarto posto la Fulgor Castelfranco, che in casa batte 1-0 il Firenze Sud, e il Reconquista, che a San Piero a Sieve supera 2-0 il Cavriglia, grazie alle reti di Romeo nel primo tempo e di Rosi su calcio di rigore nella ripresa. Successi in trasferta per la Molinense, che a Scarperia batte 2-1 il Sant’Agata (doppio vantaggio ospite con Martelli e Butti, accorcia le distanze nel recupero Bonanni), e per la Sandro Vignini Vicchio, che vince 1-0 a Pelago contro il Carbonile, grazie alla rete di Rosari. Termina in parità (1-1) Firenzuola-Ludus ’90 Valle dell’Arno: vantaggio ospite di Cramini e pareggio di Roselli, tutto nei primi 20’. Nel Girone E la capolista Isolotto pareggia 2-2 in trasferta contro il Campiglia. La Sancat rafforza il secondo posto battendo in casa 2-0 il Casellina. Rallentano la Florence, che in casa pareggia 2-2 contro i senesi della Luigi Meroni, e il Bibe, che impatta 2-2 contro il Mercatale Val di Pesa. Nelle altre gare successo casalingo per la Grevigiana (1-0 sul Castellina in Chianti) e vittoria della Sales (3-0 sul campo del San Giusto Le Bagnese), mentre sono terminate in parità Sambuca-Impruneta Tavarnuzze (0-0) e Staggia-Club Sportivo Firenze (1-1). Nel Girone F nuova coppia al comando. Il Daytona vince 7-2 sul campo dell’ex capolista Sesto Calcio e balza in vetta insieme al Poggio a Caiano, che in casa batte 2-1 la Laurenziana. La Rinascita Doccia, che sul proprio campo batte 1-0 La Lanterna, aggancia al terzo posto il Sesto Calcio. Nelle altre partite vittorie per il Cobra Kai (8-1 sull’Avane) e il Real Peretola (2-0 sul San Giusto), mentre l’Atletica Castello è stata sconfitta in casa per 0-1 dalla Querce.