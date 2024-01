Spaccata nel negozio di elettronica. Arrestati due marocchini smascherati dalle telecamere

In manette due marocchini di 37 e 23 anni, indagati per il reato di furto aggravato in un negozio di elettronica. Dopo il colpo i carabinieri hanno indagato e dopo aver visto anche le telecamere della zona, i due sono stati ritenuti i presunti autori del furto commesso nella notte fra il 6 e il 7 novembre ai danni dell’attività. Infatti, gli indagati, rompendo una delle vetrine del negozio, riuscivano a entrare e a rubare una lampada a led, un trapano “Hitachi “ e un frequenzimetro (che ha un valore commerciale complessivo di euro 3.300,00) per poi dileguarsi. Proprio durante la fuga si imbattevano in una pattuglia di carabinieri che si era messa alla ricerca dei tre soggetti , trovati in possesso della refurtiva e del martello utilizzato per compiere la “spaccata”. I militari hanno così dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due uomini, già noti alle Forze di Polizia, si trovano ora a Sollicciano mentre quanto recuperato dai carabinieri è stato restituito al proprietario.