Sostegno e cure per gli alcolisti. Al via il ciclo di incontri nei circoli

Al via i corsi di sostegno per alcolisti. Li promuove l’associazione Hudolin, grazie a un progetto sostenuto da Regione e Comune. L’associazione punta a intervenire per offrire informazione, consulenza, cura e prevenzione a favore di persone e/o familiari che soffrono per i problemi alcol correlati e anche di sostanze psicotrope, mettendo a disposizione un numero t per informazione e intervento: 3703737004. Il comune ha invitato circoli e associazioni a organizzare incontri per i soci con Hudolin presso le proprie sedi, per dare modo all’associazione di presentarsi e illustrare la propria attività. Il progetto è seguito dall’assessore al welfare, il vicesindaco, Zadeh. Il primo appuntamento è per il 21 febbraio. "Alcol e giovani, comportamenti a rischio", questo è il titolo dell’evento, organizzato al circolo Mcl di San Vincenzo a Torri, a cura del circolo stesso e del circolo ricreativo Bella Ciao.

L’associazione Hudolin nasce a supporto del lavoro dei club degli alcolisti in trattamento. I club sono composti da un minimo di due fino a un massimo di 12 famiglie con problemi di alcol. Insieme alle famiglie è presente un servitore-insegnante, una persona che ha ricevuto una formazione per occuparsi dei problemi legati all’uso di alcol e che ha il ruolo di facilitare la comunicazione e di accogliere le nuove famiglie. Le famiglie e il servitore insegnante si riuniscono una volta alla settimana per un’ora e mezzo, sempre nello stesso luogo, per condividere la propria esperienza in un clima di confronto e solidarietà. Nel club è garantita la riservatezza e la partecipazione è gratuita.