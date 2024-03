Sorms calcio. Ecco la scuola femminile La Scuola di Calcio Femminile della Sorms presenta nuove iniziative per il settore giovanile e i pulcini. Evento alle 17,30 agli impianti di San Mauro a Signa con incontri e regali per i partecipanti. Obiettivo: promuovere la passione femminile per il calcio e ampliare le squadre esistenti.