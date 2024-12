Sopralluogo alla nuova palestra della Calvino

Proseguono i lavori per la costruzione della nuova palestra della scuola primaria Italo Calvino, che servirà sia l’attività scolastica che la comunità in orario extra-scolastico, vista la sua realizzazione che risponde anche alle norme e ai i criteri di impiantistica sportiva del Coni. In questi giorni il cantiere è stato visitato dalla Giunta al completo per un confronto con i tecnici sullo stato di avanzamento di questo intervento. La nuova struttura sorgerà nello spazio all’aperto nel giardino della scuola e sarà collegata con l’edificio scolastico. L’importo dell’intervento è di un milione e 820mila euro, dei quali un milione e 320mila da fondi Pnrr e 500mila del Comune. "Stiamo seguendo le fasi di realizzazione della nuova palestra, la seconda nel polo educativo dei Villini – dice il sindaco di Pontassieve Carlo Boni –, che porterà nuovi servizi nel complesso che accoglie oltre mille studenti".

Leonardo Bartoletti