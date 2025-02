Sollicciano, ancora pressioni: "Va abbattuto e ricostruito"

Un’escalation di problemi. Prima di tutto i morti, troppi. Ma pure altre situazioni poco decorose. E così si torna a parlare delle carceri. Venerdì un detenuto poco più che ventenne si è tolto la vita a Prato, alla Dogaia, inalando il gas di una bomboletta da campeggio in uso per preparare cibi e vivande. Il giorno dopo, a Sollicciano, un 39enne si è suicidato impiccandosi nel bagno della cella. A intervenire, nuovamente, sul tema è stata la sindaca Sara Funaro, nel corso di un’intervista a Rtv38. Funaro ha chiesto una "soluzione radicale" per risolvere una questione che è un’altra ferita per la città.

"Quel carcere - ha detto Funaro - ha tantissime problematiche strutturali, di dignità e salubrità del luogo". Per questo la soluzione è ricostruirlo completamente". A Sollicciano, inoltre, dopo che Antonella Tuoni non è stata riconfermata alla direzione, "serve una guida. Ringrazio Tuoni per il lavoro che ha svolto in questi anni in totale collaborazione e sinergia con le istituzioni. Personalmente è stato un dispiacere non averla più alla guida del carcere. Ma ora chiediamo una guida, dal momento che la direttrice non c’è più". Funaro ha attaccato anche dal punto di vista politico.

"La sensazione – ha concluso - è che da parte della maggioranza di governo non ci sia la volontà di voler realmente incidere sulle politiche da mettere in campo per dare le risposte necessarie. Questa volontà non la vediamo, ma noi continueremo a mantenere alta l’attenzione perché il numero dei suicidi registrati nelle carceri stanno aumentando in maniera esponenziale". "Solo due settimane fa si è tenuta a Palazzo Chigi un vertice alla presenza del Ministro Nordio e del sottosegretario Del Mastro, ho piena fiducia nel governo che ha intenzione di rilanciare il piano carceri con migliaia di nuovi posti detentivi e penitenziari moderni sul modello nordeuropeo" ha affermato Alessandro Draghi, consigliere di Fdi e vice presidente del Consiglio comunale. "Ci elenchi la sindaca Funaro – ha osservato Alberto Locchi di Fi - quali sono ‘le politiche da mettere in campo per dare risposte significative’ che i governi di centrosinistra hanno applicato per risolvere questo grave problema che viene da lontano e non è certo risalenti agli ultimissimi anni. Se questo tema si butta in becera politica perderemmo solo tempo senza risolvere i gravissimi problemi di Sollicciano".

Niccolò Gramigni