Solidarietà e dialogo con il popolo Saharawi L’evento del Comune

Si intitola "Solidarietà e cooperazione con il Popolo Saharawi" l’incontro promosso dal Comune di Sesto, dall’AUSL Toscana centro e dalla Ong Africa 70 fissato per il prossimo lunedì alle 17,30 nel Palazzo comunale di piazza Vittorio Veneto.All’iniziativa interverranno il sindaco sestese Lorenzo Falchi, la consigliera delegata alla Cooperazione internazionale Irene Falchini, Fatima Mahfud, rappresentante in Italia del Fronte Polisario, Abdella Hi Mohamed Salem, rappresentante in Toscana del Fronte Polisario, Stefano Fusi, referente cooperazione internazionale Asl Toscana Centro, Sara Di Lello, coordinatrice tecnica progetti Ong Africa 70Vsf Italia, Fiorella Bendoni, rappresentante associazione Ban Slout Larbi e Nadia Conti, vicepresidente Rete Saharawi Odv.