Solidarietà a Campi. Arredi della Municipale donati al Comune

Una parte degli arredi collocati nella ex comando della polizia municipale di Sesto andrà al Comune di Campi. La donazione è stata disposta con una delibera della giunta scaturita dal fatto che, dopo l’alluvione che ha devastato il territorio campigiano, anche gli uffici del Comune di Campi hanno registrato danni, in particolare per quanto riguarda gli arredi. Dopo una richiesta inviata dall’amministrazione campigiana è stato effettuato un sopralluogo nell’ex sede dei vigilii, vuota da alcune settimane dopo il trasferimento del comando nella sede di via Fratti, e sono stati individuati una serie di beni utili che dovranno essere ritirati entro il prossimo 15 gennaio a cura e spese a carico del Comune di Campi che dovrà accettare formalmente la donazione. L’elenco di arredi regalati è molto lungo e comprende cassettiere, scrivanie, sedie di diversi tipi, tavoli, armadietti, armadietti per gli spogliatoi, mobili, schedari, attaccapanni e anche due quadri.