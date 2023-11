Social art, lo spettacolo finale. Inclusione e lavoro sul palco

Si concluderà sul palco di un teatro il progetto "Un piano d’azione per il futuro - Social art per l’inclusione". L’iniziativa dell’associazione Vivaio per l’Intraprendenza, che aveva preso il via lo scorso 9 ottobre a Sesto, rivolta a disoccupati, inattivi residenti in tutta la provincia di Firenze, culminerà infatti con lo spettacolo "Il viaggio delle meraviglie" messo in scena dai 15 partecipanti al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino il prossimo mercoledì alle 20,30. Lo spettacolo, aperto a tutti e gratuito, è ispirato alle opere di Lewis Carrol e affronta il tema del viaggio in modo fantastico e simbolico, come metafora della vita. Il progetto "Social art" si svolge con il contributo della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e ha come obiettivo il rafforzamento di attitudini, caratteristiche e talenti delle persone, per l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo con un piano d’azione per il raggiungimento di autonomia e occupabilità. Si articola in un laboratorio teatrale con la produzione e messa in scena di uno spettacolo e un laboratorio di job coaching e allenamento all’intraprendenza. "L’energia – commenta Silvana Taglianini, presidente di Vivaio - che hanno creato i 15 partecipanti in queste settimane si sta traducendo anche in una nuova capacità di progettare un percorso personale e professionale".