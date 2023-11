Comprare casa all’asta, ecco come. Arriva la start-up che guida all’acquisto

Firenze, 17 novembre 2023 – In controtendenza con altri paesi europei, come Francia e Germania, gli italiani continuano a vedere la casa come un bene di proprietà. Tuttavia, acquistare un appartamento rappresenta un impegno importante, spesso insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle più giovani. È in questo frangente che s’inserisce Simplex Domus, la startup fiorentina che permette di acquistare una casa all’asta.

Lorenzo Fontanelli, Ceo e founder di Simplex Domus, ci spiega come funziona: “Comprare un immobile all’asta vuol dire risparmiare fino al 50% sui normali prezzo di mercato. Trovare l’affare e i consulenti giusti però, non è per niente scontato. Il nostro business model si articola su una serie di fasi bene definite. Il primo passaggio è quello dello scraping con cui raccogliamo quotidianamente tutti i dati inerenti alle nuove aste pubblicate. Integriamo quindi le offerte nel nostro database e le pubblicizziamo sui principali portali online. In questo momento abbiamo quasi 9mila inserzioni attive. Raccogliamo così tutti i contatti delle persone che manifestano interesse nelle campagne e li aiutiamo a comprare, trasformandoli in clienti soddisfatti”.

La start-up permette quindi di trovare l’immobile giusto potendo contare su tre vantaggi fondamentali: acquistare con un importante risparmio, avere il supporto di avvocati specializzati e il libero accesso a informazioni complete tramite la piattaforma. Partecipare a un’asta tramite Simplex Domus costa 200 euro, compresa l’assistenza legale per la sicurezza del cliente e 4800 euro al momento dell’acquisto dell’immobile.

“Simplex Domus in un solo anno di attività ha già aiutato tante famiglie a comprare casa all’asta in totale sicurezza, ma l’obiettivo è diventare punto di riferimento per l’intero mercato italiano. Siamo orgogliosissimi dei risultati ottenuti e siamo sempre alla ricerca di partner e sostenitori del nostro progetto per continuare a crescere insieme”, conclude Fontanelli.