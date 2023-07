Signa Ponte pronto entro fine anno "Struttura da 70 metri per 1,8 milioni"

Lavori in fase avanzata per il nuovo ponte sul Bisenzio, a Signa, che sarà pronto entro fine anno. L’opera è collegata alla cassa di espansione dei Renai, a sua volta in fase di realizzazione, e rappresenta il primo tassello concreto della futura viabilità alternativa a via Roma e via Livornese, che avrà il suo fulcro nel nuovo ponte sull’Arno. Era stato il sindaco Giampiero Fossi, a inizio anno, ad annunciare i vari step dei lavori, che stanno ora procedendo a ritmo serrato.

"Si tratterà di un ponte a luce libera lungo circa 70 metri, sorretto da un arco in acciaio – spiega l’assessore ai lavori pubblici di Signa, Andrea Di Natale - . Quella che vediamo al momento è la parte inferiore, sulla quale passerà la strada. Questa sarà poi sorretta da un arco, attraverso un sistema di sospensione con ‘pendini’. L’intervento prevede complessivamente una spesa di 1,8 milioni di euro ed è collegato al progetto per la realizzazione della cassa di espansione, che vale in totale 13,5 milioni di euro". Una volta completato, il ponte permetterà l’abbattimento di quello esistente, ormai vetusto e con una sola corsia.

Inizialmente rappresenterà la nuova porta d’accesso al parco dei Renai. Poi, quando verrà realizzato il nuovo ponte sull’Arno, quello sul Bisenzio diventerà parte della variante a via Roma. Partendo dalla Fi-Pi-Li, auto e mezzi pesanti potranno dunque uscire a Lastra, dirigersi sulla nuova arteria in direzione del parco fluviale, passare il futuro ponte sull’Arno, attraversare la viabilità interna ai Renai, superare il nuovo ponte sul Bisenzio e infine ricollegarsi a via Arte della Paglia (il percorso sarà fattibile anche in senso contrario).

"Via Arte della Paglia – spiega ancora Di Natale – verrà rialzata di circa due metri in prossimità del ponte, in modo da migliorare anche il livello di sicurezza idrogeologica. È poi in fase di studio un nuovo svincolo, forse tramite rotonda, che nascerà in prossimità del Bisenzio e che verrà inserito fra opere della variante, per le quali è previsto uno stanziamento di 71 milioni di euro". Gli interventi sono finanziati con fondi statali e regionali.