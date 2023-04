Sicurezza stradali, ok dalla giunta di Firenze a nuovi progetti

Firenze, 1 aprile 2023 - Continuano gli interventi di messa in sicurezza delle strade di Firenze. Nell’ultima seduta la giunta comunale ha dato il via libera in linea tecnica a due progetti relativi al miglioramento della sicurezza dei pedoni in corrispondenza degli incroci tra via delle Panche e via Calò e tra via D’Annunzio e via Andrea Del Sarto. “Sono interventi piccoli ma significativi perché migliorano la sicurezza di tre attraversamenti pedonali molto utilizzati – commenta l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – con l’ampliamento dei marciapiedi e la realizzazione di un’isola spartitraffico all’altezza di un incrocio”. I lavori saranno realizzati da SAS nell’ambito del contratto di servizio in essere con l’amministrazione, investimento previsto poco più di 88mila euro. Ecco cosa prevedono i due progetti.

Via delle Panche-via Calò - L’intervento riguarda la messa in sicurezza dell’incrocio tra via delle Panche e via Calò e punta a fluidificare la direttrice proveniente da quest’ultima strada: le due corsie saranno canalizzate con un cordolo spartitraffico in modo da individuare una corsia di entrata e una di accumulo che consentirà di eliminare lo stop migliorando anche la visibilità del flusso veicolare proveniente da via delle Panche. Di conseguenza sarà spostato l’attraversamento pedonale su via delle Panche (da prima a dopo l’incrocio di via Bocci). Inoltre per migliorare la sicurezza dei pedoni saranno ampliati i marciapiedi in corrispondenza degli incroci di via delle Panche con via Calò e via Bocci. Nell’occasione prevista anche la realizzazione della rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche con percorso tattile Loges in corrispondenza del nuovo attraversamento pedonale. Il tutto per un investimento di poco più di 46mila euro.

Via D’Annunzio-via Andrea Del Sarto - Il progetto prevede l’allargamento dei marciapiedi in via Andrea Del Sarto in prossimità dell’attraversamento pedonale all’intersezione con via D’Annunzio. L’obiettivo è migliorare la sicurezza dei pedoni aumentando la visibilità sia del pedone che deve attraversare la carreggiata sia dei veicoli che da via del Sarto devono immettersi in via D’Annunzio. L’ampliamento dei marciapiedi comporterà anche l’avanzamento della striscia di arresto su via Andrea Del Sarto che consentirà una maggiore visibilità del traffico presente su via D’Annunzio. Anche in questo caso prevista la realizzazione della rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche con percorso tattile Loges in corrispondenza della nuova posizione dell’attraversamento pedonale. Spesa prevista poco più di 41mila euro.

Niccolò Gramigni