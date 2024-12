Sicurezza, opposizioni all’attacco

Crescono i crimini su Greve in Chianti. A segnalarlo è il gruppo di minoranza Per il Cambiamento che ha presentato interrogazione. "Negli ultimi mesi – scrivono i consiglieri comunali di opposizione Lega e FdI Roberto Abate e (in foto) Vito Andrea Cuscito - Greve in Chianti ha registrato un preoccupante aumento di crimini, in particolare furti presso abitazioni e aziende, che hanno sollevato l’attenzione e la preoccupazione della popolazione locale". Per questo hanno "deciso di farsi portavoce di queste preoccupazioni".

Abate e Cuscito hanno sottolineato l’importanza "di avere accesso a informazioni trasparenti e aggiornate sui crimini, per poter formulare strategie efficaci di prevenzione e intervento". Per questo "è fondamentale che i cittadini siano informati sull’andamento della sicurezza nel nostro Comune. Non possiamo permettere che la paura prenda il sopravvento. È nostro dovere lavorare per garantire un ambiente sicuro per tutti", ha detto Abate.

In particolare, i due consiglieri hanno chiesto di avere statistiche su furti in abitazioni, scippi, atti vandalici ed altri crimini che hanno colpito la comunità negli ultimi anni. Inoltre, hanno chiesto chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate e su quelle previste dall’amministrazione.

E hanno anche invitato i cittadini a segnalare qualsiasi episodio sospetto o di criminalità, affermando che una comunità attenta e partecipe è fondamentale per combattere la paura e restituire serenità a tutti. Per Abate e Cuscito "la speranza è che, attraverso un dialogo aperto e costruttivo, si possano trovare risposte adeguate e, soprattutto, un clima di sicurezza".