Barberino del Mugello (Firenze), 3 luglio 2019 - Allarme al lago di Bilancino: un uomo si è tuffato, ma non è più riemerso. Sul posto stanno intervenendo i sub del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo aveva preso un pedalò insieme alla moglie e insieme hanno iniziato un giro sul lago. A un certo punto l'uomo si sarebbe tuffato, non riemergendo. Immediato l'allarme della consorte con l'arrivo dei vigili del fuoco ma anche dei carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo. La persona scomparsa ha 63 anni.

Notizia in aggiornamento