Si riaccende in vista del Natale il Ceppo tradizionale di Firenze

Firenze, 18 dicembre 2024 - Un ritorno alla tradizione natalizia dimenticata. La Venerabile Compagnia dei Quochi torna ad accendere il Ceppo di Natale, con l’obiettivo di riproporre ai fiorentini una tradizione che affonda le sue radici nel passato e decorava le case rallegrando i bambini prima ancora che si diffondesse l’uso dell’abete. Il Ceppo, che consiste di fatto in una piramide di legno, realizzato da Giovanni Mazzi da Valeggio sul Mincio con la supervisione di Angelo Mazzi, sarà collocato sulla scalinata della chiesa di San Carlo dei Lombardi in via Calzaioli e alle 17.30 di venerdì 20 si accenderanno le candele destinate ad illuminarlo alla presenza dei soci della Venerabile e delle autorità invitate. Ceppo che resterà esposto per tutte le feste natalizie. I ripiani del Ceppo saranno vestiti a festa con doni, luci e una immancabile capannuccia grazie ad alcune collaborazioni, come quelle di Cna Firenze e Pasticceria Sieni che inoltre distribuiranno a tutti i presenti dolcezze natalizie, Macelleria Soderi, Lorenzo Mangani. All’accensione oltre ai membri della Venerabile, con Luciano Artusi che racconterà la storia del Ceppo, saranno presenti il presidente di Cna Firenze Metropolitana Giacomo Cioni e il presidente di Cna Città di Firenze Luca Tonini.