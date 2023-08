Si apre la Festa dell’Unità con il dibattito Nardella-Bonaccini Dalla manovra ai tagli del Pnrr

Torna la festa dell’Unità a Scandicci, in vista delle scadenze elettorali della prossima primavera, si entra già nel vivo della campagna elettorale. Festa essenziale e itinerante. In arrivo i big nazionali del Pd che affronteranno i temi più caldi dall’economia al lavoro all’immigrazione alla sanità. Politica in primo piano. Il via oggi: primo appuntamento alle 18.30 al Ginger Zone di piazza Togliatti con Stefano Bonaccini e il sindaco Dario Nardella che si confronteranno sul tema dei tagli ai progetti del Pnrr moderati dalla giornalista de La Nazione Ilaria Ulivelli. Tra gli eventi maggiori, il 5 settembre Eugenio Giani illustrerà il piano regionale di sviluppo, il 6 Nicola Zingaretti e Simona Bonafé si confronteranno sull’economia sostenibile. Il 7 settembre al centro la salute con l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini e il consigliere regionale Fausto Merlotti. Chiusura il 9 col segretario regionale Pd, il parlamentare Emiliano Fossi.