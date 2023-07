Shopping stellare Ecco la notte bianca

Shopping sotto le stelle, ma non solo, domani con la "Notte bianca" a Calenzano. L’iniziativa coinvolgerà una quarantina di negozi del centro cittadino e di altre zone limitrofe: tra gli esercizi che rimarranno aperti fino alle 23 per consentire anche di approfittare dei saldi, infatti, ci saranno attività di via Giusti, via Puccini, piazza del Ghirlandaio, via Brunelleschi, via Roma per citare le zone più centrali ma anche dei quartieri de La Fogliaia e del Molino oltre che della gettonatissima area universitaria del Design. Oltre ad aprire le porte ai clienti dopocena i commercianti hanno promosso una serie di iniziative in occasione della manifestazione: così alcuni bar hanno previsto assaggi, degustazioni e aperitivi accompagnati da karaoke, negozi di abbigliamento per i più piccoli proporranno trucco bimbi e pance di mamme in attesa, altri organizzeranno eventi musicali, tra l’altro, con la Scuola di musica di Calenzano, in alcune attività legate alla cura della persona (diversi negozi di parrucchiere ed estetista fra l’altro) sono in calendario ‘tutorial’ e consulenze.