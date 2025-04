S.Giusto vuole sicurezza. Più telecamere e vigili

Più telecamere e polizia municipale fino a mezzanotte. E’ questa la sostanza che l’amministrazione porterà domani per il ‘San Giusto day’, intera giornata che la sindaca e la sua squadra dedicheranno al quartiere più tartassato della città. Ineludibile sarà il tema della sicurezza. Dopo l’ultima spaccata subita dalla pasticceria Blasio, cuore della zona, e le infinite proteste dei residenti per gli atti vandalici alle auto e le intemperanze dei balordi in mezzo alle strade del rione, residenti e commercianti sono sul piede di guerra. Una rabbia che è maturata negli anni anche per i ritardi infiniti, gli errori, le promesse non mantenute dalla vecchia giunta sulla ristrutturazione della piazza Cavour, finita con almeno due anni di ritardo rispetto all’ultimo cronoprogramma.

Ora però l’amministrazione vuole chiudere quel capitolo, puntando anche a garantire un presidio del territorio, ovviamente per quelle che sono le competenze di un comune. La ricetta della sindaca è aprire alla presenza dei vigili fino a mezzanotte, potenziare la video sorveglianza, e proseguire il rapporto costante con il Prefetto e coi vertici provinciali delle forze dell’ordine, sia dell’Arma che della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

"Quanto è stato realizzato in piazza Cavour – ha detto la sindaca Sereni - si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione degli spazi aperti della città, che vogliamo rendere sempre più funzionali e vivibili. Siamo anche convinti che la vita nei quartieri non sia soltanto un elemento di coesione sociale, ma costituisca un presidio fondamentale di sicurezza: strade vissute, piazze frequentate e relazioni di vicinato attive rendono gli spazi urbani più controllati e più sicuri".

A San Giusto non si parlerà solo di sicurezza; ci sarà occasione anche per festeggiare. La festa per inaugurare piazza Cavour avrà inizio alle 16,30. L’incontro con i commercianti avverà subito dopo, quando sindaca e assessori saranno nelle strade del quartiere. Successivamente, alle 21 appuntamento al Circolo Arci di via del Ponte a Greve per uno degli incontri di Giunta in città, l’iniziativa itinerante partita lo scorso ottobre e ideata per essere un momento di incontro tra la giunta comunale e i cittadini residenti nelle varie zone di Scandicci.

Particolarità: nell’arredo urbano di piazza Cavour, ci sono anche delle scacchiere. Questi tavoli da gioco sono stati appositamente progettati per essere inclusivi e accessibili. Accanto alle sedute infatti, restano dei posti liberi che possono essere occupati dalle carrozzine, permettendo a tutti l’utilizzo delle strutture.

Fabrizio Morviducci