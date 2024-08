Sfalci sul fiume Pesa. Comitato ambientalista sul piede di guerra

Ambientalisti in allarme per alcuni interventi di pulizia e taglio della vegetazione effettuati lungo il fiume Pesa, a Ginestra Fiorentina. A mobilitarsi, insieme ad alcuni cittadini, è stato il oresidente di Italia Nostra Aps, sezione di Firenze, Leonardo Rombai, che ha inviato una lettera ai Carabinieri forestali. "Questa associazione – si legge nel documento – allertata dai soci, segnala che, probabilmente da venerdì, è in corso il taglio del bosco ripariale sul fiume Pesa in località segnalata in oggetto (a Ginestra Fiorentina, nel Comune di Lastra a Signa). La vicenda è particolarmente grave perché il bosco ripariale costeggia un tratto di Pesa, circa 700 metri che in virtù di sorgenti sotterranee nell’alveo non è mai andato in secca, nemmeno in passato, nelle estati più torride, ed è il luogo dove vengono portati tutti i pesci salvati nei punti in cui il torrente si prosciuga totalmente. Nel luogo sono presenti (o lo erano) anche esemplari di Libellula Rossa, molto rara, e diverse varietà di uccelli. La proprietà crediamo essere di un privato e non sappiamo se abbia una autorizzazione: nel luogo non vi è nessun cartello. Invitiamo, per quanto di competenza, ad intervenire, con urgenza".

A seguito delle segnalazioni, sono già avvenuti alcuni controlli sia da parte dei vigili che dei carabinieriche stanno cercando di verificare se vi fossero i permessi per la pulizia e se nei tagli siano stati coinvolti degli alberi o solo arbusti.