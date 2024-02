Settimello, danneggiata l’area giochi

Dopo lunghi mesi di attesa i bambini di Settimello non hanno potuto godere a lungo del bellissimo gioco a tema spazio sistemato nel giardino di via Tagliafraschi, ora inutilizzabile e transennato. "La struttura – racconta infatti Lapo Simonetti che risiede in zona - è stata montata dopo l’estate con i bambini che dovevano rientrare a scuola e ha mostrato problemi di sicurezza, tanto che un bambino è caduto. La sera poi, visto che sul gioco c’è un pannello solare che fa accendere le luci, i ragazzi più grandi si chiudono dentro l’astronave per fumare e bere, facendo anche danni. Il gioco ora è transennato ma, visto quanto è stato atteso, occorre che la messa in sicurezza sia effettuata rapidamente". Per l’assessore competente Alberto Giusti il problema sarebbe diverso: "Il gioco astronave/scivolo dei giardini di via Tagliafraschi a Settimello – dice infatti - è stato vandalizzato nel mese di dicembre con la rottura dei dispositivi di sicurezza. L’ordine dei pezzi sostitutivi è partito a febbraio a causa dei disservizi avvenuti sulle piattaforme r per gli affidamenti pubblici,prima chiuse per aggiornamenti e poi malfunzionanti per problemi tecnici. La riparazione dovrebbe essere eseguita entro i primi di marzo".

S.N.