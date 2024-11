Settignanese, partenza sul velluto. Poggio a Caiano ko, ora si sogna

La formazione Allievi B regionali anno 2009 della Settignanese alla ribalta della cronaca. La squadra nella passata stagione ha conquistato il primo posto, insieme alla Floria, nel campionato Giovanissimi regionali, seppur perdendo lo spareggio per la conquista del titolo. Questo ha determinato la possibilità per la Settignanese di essere la prima nella graduatoria dei ripescaggi per le categorie Giovanissimi Elite e Allievi B regionali Elite.

Durante l’estate il sogno si è realizzato con il doppio ripescaggio avvenuto dieci giorni prima dell’inizio della stagione. Tutto è cambiato, nulla è cambiato però.

La squadra Allievi B regionali, allenata da Fabio Zuccaro, ha dovuto ripensare in corsa il proprio obiettivo, pur restando con la stessa rosa, che sarà quello del mantenimento della categoria. Il campo, per ora e pur essendo all’inizio, sta dando vibrazioni positive e il gruppo sta ottenendo buoni risultati.

Di rilievo anche la vittoria conquistata sabato scorso contro il Poggio a Caiano per 2-1, e in questo momento la Settignanese si trova nella parte centrale della classifica con 15 punti, dopo 9 partite giocate. Un eccellente risultato avendo avuto la certezza di salire nella massima categoria regionali solo pochi giorni prima dell’inizio dei campionati, senza la possibilità di organizzarsi con anticipo con rinforzi nei vari reparti.

La rosa è composta da 19 giocatori. Portieri: Christian Pozzi e Jari Roschi. Difensori: Tommaso Scarselli, Alessandro Galli, Niccolò Ciani, Alessio Pratesi, Niccolò Maffei, Adis Djoni e Giacomo Lucatuorto. Centrocampisti: Vanni Pietrosanti, Nicolas Tozzi, Ismaila Gueye, Edoardo Ragusa e Rolando Pietro Grassi. Attaccanti: Federico Nencini, Nevio Straccali, Lorenzo Bianchini, Gabriel Genovesi e Bruno Moretti Miranda.

L’allenatore è Fabio Zuccaro. Mentre lo staff dirigenziale è composto da Gianni Tozzi, Massimiliano Ciani e Lorenzo Galli.

Francesco Querusti