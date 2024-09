Settembre giovanile. Cinquecento bimbi fra sport e socialità

E’ un settembre all’insegna dello sport, a Borgo San Lorenzo. Riprendono le attività delle numerose società sportive borghigiane, e sono in calendario eventi di grande rilievo. A fine mese, il 29 settembre si terrà la cinquantesima edizione della "Maratona del Mugello", la maratona più antica d’Italia e che quest’anno festeggia il mezzo secolo. E che come al solito partirà e si concluderà in piazza Dante, la piazza del Municipio, con un percorso che toccherà vari comuni del Mugello. Il 15 settembre invece si tiene un’altra classica, la gara di ciclismo riservata alla categoria Allievi, la Coppa della Liberazione, giunta alla 79.ma edizione, e che quest’anno accompagnerà le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. La gara è promossa dall’Anpi insieme al Ciclo Club Appenninico 1907 di Borgo.

E’ invece in pieno svolgimento il "Settembre Giovanile" della Parrocchia di Borgo San Lorenzo, evento giunto alla sua 65.ma edizione: tanti giochi e tante discipline diverse, alle quali prendono parte oltre 500 tra bambini e ragazzi. Quanto alla ripresa delle attività sportive qualche problema non manca. Sono infatti in corso numerosi lavori di ampliamento e di miglioramento ad alcune strutture strategiche: le vasche interne del Centro Piscine sono chiuse e lo rimarranno ancora per mesi, e stanno per partire importanti lavorii al campo sportivo Romanelli e alla palestra della scuola media. Così Comune, Vivilosport e società sono al lavoro per riorganizzare spazi e orari. "Devo ringraziare le società per la disponibilità con cui si sono poste – dice l’assessore allo sport Timpanelli – e consapevoli dei disagi cui i ragazzi e le famiglie saranno costretti, abbiamo cercato di affrontare i problemi tutti insieme, anche con l’attivazione di un servizio di trasporto aggiuntivo".

Paolo Guidotti