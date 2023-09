Sesto: Chiusure strade per Rete del Gas

Chiusure di strade e variazioni alla sosta in area collinare fino al prossimo mese. I provvedimenti interesseranno in particolare via della Castellina e via di Malafrasca e saranno legati all’esecuzione di una serie di interventi di estensione e potenziamento della rete del gas in zona. In particolare, stando a quanto disposto dall’ordinanza emanata del Comune di Sesto, fino al 18 ottobre, dalle 8 alle 17, via della Castellina resterà chiusa al traffico a partire da 180 metri dopo il civico 49 fino a via della Covacchia.

Nello stesso tratto sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, eccetto mezzi d’opera, su entrambi i lati della strada. Dal 25 settembre al 25 ottobre, invece, i divieti di transito e sosta, sempre con rimozione forzata, saranno in vigore in via di Malafrasca.