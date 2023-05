Sesso, schiaffo ai tabù. Assorbenti e preservativi: a scuola sbarca il primo distributore gratuito

Firenze, 31 maggio 2023 – «Il ciclo non è un lusso" e "Il sesso è bello anche protetto". Sono alcune delle frasi stampate sui nuovi distributori, attualmente gratuiti (e poi a prezzi scontati) di assorbenti e preservativi, installati ieri nella scuola superiore Marco Polo.

Questi dispenser, sparsi per l’istituto e liberamente accessibili, danno agli studenti la possibilità di ottenere facilmente tali prodotti, senza alcun tipo di scandalo o tabù.

Un’iniziativa, sostenuta da Unicoop Firenze, che porta il Marco Polo tra le poche scuole superiori ad aver preso questa innovativa strada. Una richiesta partita dalla base, dagli studenti che a colpi di slogan come "Prevenire è meglio che cuLLare" o "Perdo sangue, non oro" hanno espresso la loro volontà di una maggiore sensibilizzazione in materia di sessualità.

Immediata la risposta del preside Ludovico Arte, che ha voluto dare concretezza a un’idea nata dai ragazzi durante una forma di autogestione. Per l’occasione Unicoop ha donato alla scuola mille assorbenti e mille preservativi. Il preside, ringraziando la cooperativa, ha ricordato l’importanza dell’educazione alla sessualità nelle scuole.

"Questa è una richiesta dei ragazzi che si colloca all’interno di un ampio discorso sull’educazione sessuale. - ha spiegato il dirigente -. Gli studenti hanno fatto un laboratorio in cui è emersa la loro volontà di una maggiore sensibilizzazione. Unicoop si è dimostrata subito disponibile. E’ importante portare un tema come questo all’interno della scuola; togliendo lo scandalo".

Intervenuto anche il responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze Claudio Vanni che, nel ricordare la battaglia portata avanti dalla cooperativa per l’abbattimento dell’Iva sugli assorbenti con la campagna “Close the gap”, ha sottolineato la rilevanza dell’iniziativa: "Uno dei problemi legati a questi prodotti riguarda l’aspetto economico, e la cooperativa è molto impegnata su questo fronte. Crediamo che l’educazione sessuale sia un tema di vitale importanza per la crescita e lo sviluppo di questi giovani. Iniziamo con questa scuola, ma siamo aperti a replicare l’iniziativa".

I rappresentanti degli studenti hanno espresso soddisfazione nel vedere le loro richieste diventare realtà e hanno ricordato l’importanza per i ragazzi di avere accesso a tali prodotti senza tabù o vergogna. "Questa è una cosa molto utile per noi - dice Davide Ronga - Purtroppo di sessualità nelle scuole si parla troppo poco. E spesso parlarne viene visto ancora come un tabù. L’iniziativa può sicuramente aiutare".