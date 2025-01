Servizio civile ’Inclusivamente’ cerca due giovani

Al via a Impruneta il progetto "Inclusiva-mente 2025 – percorsi educativi per bambini e adolescenti". L’obiettivo è assicurare salute e benessere per tutte le età, con un focus sull’inclusione sociale e culturale delle persone fragili attraverso l’animazione culturale per giovani, il tutoraggio scolastico, la valorizzazione dell’educazione e della promozione culturale, paesaggistica, ambientale, il turismo sostenibile e lo sport. Il progetto sarà affidato a due giovani nell’ambito del Servizio civile universale promosso da Anci Toscana. Per i protagonisti di un anno di impegno sociale, è prevista anche una retribuzione di 507,30 euro al mese, dedicando 25 ore a settimana per 12 mesi. Possono candidarsi giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni italiani, comunitari o non comunitari con regolare permesso di soggiorno. Le domande vanno presentate entro le 14 del 18 febbraio.