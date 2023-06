Servizi scolastici, iscrizioni al via

Sono aperte le iscrizioni ai servizi di pre-scuola e post-scuola, per il prossimo anno scolastico. In tutti i plessi del territorio di Lastra a Signa il servizio sarà adeguato all’orario di ingresso e di uscita definito dall’istituto comprensivo e potrà quindi essere svolto, indicativamente: per il pre-scuola dalle ore 7.30 alle 8.30 e per il post-scuola dalle ore 16.30 alle 17.30. Ciascun servizio potrà essere attivato solo con il raggiungimento di almeno sette iscritti. Prevista una tariffa di 150 euro per ciascuno dei due servizi. La domanda deve essere compilata e presentata entro le ore 23.59 del prossimo 30 giugno al Comune per via telematica tramite portale delle istanze on line istanze.comune.lastra-a-signa.fi.itistanze. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 055.3270114.