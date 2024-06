Sereni, primo consiglio da sindaca: "Mi impegnerò per tutta la comunità"

Tante emozioni per la prima seduta del consiglio comunale. Giovedì sera l’assemblea è tornata a riunirsi per la prima volta dopo le elezioni. Visibilmente emozionata la sindaca, Claudia Sereni indossava la fascia tricolore, tenendola per tutte e due le ore dell’assemblea. Come da previsione, Gianni Borgi (Pd) re delle preferenze, è stato eletto presidente del consiglio. La vicepresidenza, è andata a Kishore Bombaci (FdI). Il centrodestra aveva proposto la lista civica, puntando probabilmente alla commissione di garanzia e controllo (alcuni ipotizzando un’intesa con il centrosinistra) ma per la lista civica che va ricordato ha preso più voti, Giovanni Bellosi ha declinato l’invito, ritenendo che la forza di opposizione più premiata dalle urne avrebbe avuto diritto alla presidenza della garanzia e controllo, l’altro ruolo non di maggioranza. La civica dunque si è astenuta sia su Borgi che su Bombaci, e va visto in ragione di quale ‘accordo’ al prossimo consiglio, quando si voteranno le commissioni, sarà attribuita appunto la presidenza della garanzia. Poi è arrivato il momento della presentazione del programma elettorale da parte della sindaca. "Il mio impegno – ha detto Sereni – sarà a favore di tutta la comunità, con l’obiettivo di servirvi lavorando per il bene comune. Non mi sottrarrò mai alla responsabilità delle grandi e piccole scelte. Voglio una relazione viva coi cittadini, statemi vicina nei momenti felici e in quelli e più difficili". Tra i punti salienti, il completamento della città a cominciare dal nuovo centro. Un cuore urbano, che avrà il parco urbano come perno della nuova vita cittadina. "Il Parcheggio scambiatore – ha detto Sereni – sarà la porta per la città e le colline. La fiera va ripensata e ricollocata sull’asse Togliatti Matteotti. Nel parco ci saranno spazi pubblici, la biblioteca, punti di ristoro. Piazza Resistenza sarà spazio espositivo collegata all’auditorium per eventi culturali. Su piazza Togliatti ricominceremo il percorso di partecipazione, per una progettazione non invasiva, verde, con parcheggio per i residenti, e aree per i giovani. Sulle aree di confine abbiamo riaperto il dialogo con Sara Funaro". Sulle controrepliche, Giovanni Bellosi e Claudio Gemelli hanno annunciato un’opposizione ‘intelligente’, collaborativa nell’interesse della città, ferma quando necessario. Intanto però il programma della sindaca è passato solo coi voti della maggioranza; l’opposizione ha votato in maniera contraria.

Fabrizio Morviducci