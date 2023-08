Sequestrate 37 Tartarughe a Firenze: Carabinieri Forestali in Azione

Trentasette esemplari di tartarughe di terra Testudo Hermanni sono state recuperate da carabinieri forestali fiorentini del nucleo Cities. Si tratta di una specie tutelata che era illegalmente detenuti in un appartamento di Firenze. Dalle verifiche è emerso che il proprietario aveva presentato la denuncia di due soli esemplari di Testudo Graeca, non presenti al momento del controllo, mentre per le Testudo Hermanni non è stato presentato alcun documento che attestasse la legale detenzione. Il proprietario è stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria perché deteneva, senza la prescritta documentazione, animali protetti. Le tartarughe sequestrate sono state affidate al Centro recupero animali selvatici Formichella di Orvieto (Terni) che dipende dal reparto carabinieri biodiversità di Assisi.