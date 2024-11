Sentiero dei mulini, la riqualificazione

Sono in corso i lavori per la valorizzazione e manutenzione del sentiero dei Mulini che si sviluppa lungo il sentiero Geo A - il percorso corre lungo il tracciato Geo A costituito nel 1988 dal gruppo escursionistico Geo che collega fra loro le valli dei torrenti Sieci e Argomenna – e che collega l’abitato di Rufina e Montebonello con la frazione Galiga fino alla burraia Ninetta. L’intervento - cofinanziato da Publiacqua grazie alla partecipazione del comune al bando "i cammini dell’acqua" – prevede interventi di manutenzione e messa in sicurezza del sentiero per renderlo fruibile ed inserirlo come tracciato che valorizza il turismo di prossimità sostenibile del nostro territorio.

Il tratto interessato da Montebonello a Galiga ha una lunghezza complessiva di nove chilometri e si caratterizza per l’elevato valore naturalistico e culturale, la valle dell’Argomenna è caratterizzata infatti, oltre che dal Torrente Argomenna, di grande valore naturalistico e ambientale, anche dalla presenza di manufatti storici legati alla risorsa acqua: sorgenti, briglie, ponti, mulini e una burraia, a testimoniare il ruolo culturale, storico, naturalistico e antropologico che l’acqua riveste nello sviluppo delle nostre comunità.

Leonardo Bartoletti