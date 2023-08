Selezione pubblica a Signa per coordinatore pedagogico servizi educativi infanzia

Fino al 17 agosto è possibile presentare domanda per la selezione pubblica di un coordinatore pedagogico per i servizi educativi per l’infanzia per i prossimi tre anni educativi, quindi presumibilmente da settembre al luglio 2026. Per partecipare è necessario possedere, oltre al possesso del titolo di studio fra quelli richiesti per l’incarico, anche l’esperienza di almeno cinque anni come coordinatore pedagogico nei servizi per la prima infanzia in nidi comunali o nidi privati accreditati maturata negli ultimi dieci anni. Il trattamento economico per l’intera durata dell’incarico sarà pari a 15mila euro comprensivi di ogni altro onere: la prestazione d’opera sarà libero-professionale senza alcun rapporto di lavoro subordinato e dovrà essere effettuata sia nella sede del Comune che nei servizi educativi del territorio oltre che a distanza con l’ausilio di strumenti informatici.