Sei mamme coraggio in un libro che racconta di figli ’volati via’ domani nella chiesa di San Gervasio

La forza del cuore e del coraggio è quella che portano sei mamme giganti di Firenze, Mantova e Amatrice. Giovanna, Barbara, Laura, Paola, Stefania e ancora Stefania sono madri di un bimbo che non è mai venuto alla luce, di Mauro, di Elena, di Michela, di Lorenzo e di Filippo. I loro figli sono volati via (non scrivono mai la parola morti o scomparsi) e a loro si rivolgono con delle lettere che parlano di amore e amore per la vita. Raccolte nel libro “ Lettere senza confini”, fresco di ristampa, e richiesto da madri e padri che affrotano prove troppo dure della vita. Le mamme co-autrici del libro “ Lettere senza confini” ( Adv Edizioni) racconteranno la loro forza, domani alle 19 nella Chiesa di San Gervasio, piazza San Gervasio, nel corso di un incontro guidato da Chiara Fossombroni.