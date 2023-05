Se leggere cambia davvero tutto

Francesco

Gurrieri

La ‘Città dei lettori’, festival nato nel 2018 a Firenze nel giardino e negli spazi di Villa Bardini, ha ora una propria rivista dal titolo propositivo di “Leggere cambia tutto”, pubblicata dalle edizioni Clichy. Col supporto della Fondazione CR Firenze, dell’associazione Wimbledon e la direzione di Gabriele Ametrano Firenze acquista un nuovo strumento di importante diffusione culturale, mirata soprattutto ai più giovani, a cui sono indirizzate le iniziative dell’associazione e della rivista: guardando al Centro Pecci di Prato, a Villa Montalvo di Campi e altrove. Da tre anni questo festival ha aperto al territorio, con piccoli festival locali che ampliano il format costruendo una sollecitazione letteraria per tutta la Toscana. E ora, la rivista – “Leggere cambia tutto” – va oltre gli obiettivi di promozione sociale e culturale dei giovani per spostare lo sguardo e capire meglio il mondo che ci circonda: " Me lo ripeto spesso negli ultimi tempi – confessa Ametrano nell’editoriale – e lo affermo a ogni occasione che permette un simile pensiero: occorre la voglia di uscire dalle proprie certezze e avere il coraggio di mettere in dubbio le proprie idee. E’ un esercizio che può risultare faticoso e a volte irritante ma può diventare un’abitudine capace di aprire le porte ad orizzonti inconsueti". E allora questo terzo numero della rivista si conferma come luogo di comprensione e coinvolgimento di un pubblico che non abita l’ordinaria comunità di lettori, rivolgendosi soprattutto a chi ama leggere senza accademici consigli. Vi sono presenti racconti, riflessioni, frammenti di scrittura di Valerio Aiolli (‘Banco dei pegni’), Michele Baldini (‘Bachi’), Cristina Marconi (‘L’invenzione di sé e di una vita da donna’), Caterina Orsenigo (‘Dovremmo essere insieme’): ventuno giovani autori e autrici, spesso al loro esordio, ma tutti con una grande carica innovativa e di genuino entusiasmo.

Per loro e per la rivista i migliori auguri.