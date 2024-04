Scuole chiuse per le feste di altre religioni. Question time della Lega in Toscana L'interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale della Lega solleva dubbi sull'indicazione di chiudere le scuole in occasione della fine del Ramadan in Toscana. Si chiede se l'iniziativa dell'assessore Nardini sia condivisa dalla Giunta regionale e se sia coerente con i principi di laicità.