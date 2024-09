Scuole aperte e cantieri. Settanta vigili in strada per evitare il caos. E più controlli sui viali

di Antonio Passanese

FIRENZE

Sono 28mila gli studenti fiorentini che questa mattina faranno rientro in classe dopo la pausa estiva. Il timore è che i cantieri aperti in giro per la città (anche se il Comune ha provveduto a chiudere quelli più impattanti ovvero: tramvia, via Romana e via Bolognese che ora è a senso unico alternato), possano mandare il traffico in tilt in questa giornata che molti definiscono da ’stress test’ per quanto riguarda la mobilità. La polizia municipale, per evitare al massimo i disagi – soprattutto in mattinata e nel pomeriggio – ha elaborato un piano che vedrà in campo oltre settanta agenti. Di questi, si fa sapere dal Comando di Porta al Prato, una ventina di pattuglie sosteranno davanti ad altrettanti plessi scolastici (materne e elementari in particolare) concordati direttamente con i presidenti di Quartiere. Cinque pattuglie del reparto motociclisti, invece, saranno dislocate sui viali di circonvallazione per evitare congestioni, per controllare la viabilità principale e per i controlli davanti alle scuole che si trovano lungo quell’asse, ovvero da Lavagnini a viale Matteotti.

Inalterati i servizi di pronto intervento e di rilievo degli incidenti. La municipale si appella a tutti i firoentini affinché, almeno oggi, utilizzino – ovviamente per chi può – i mezzi di trasporto pubblico e la bici per raggiungere i plessi, così da non ritrovarsi bloccati in auto a causa delle inevitabili code. Mentre l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio rilancia il bonus studenti che permette di pagare l’abbonamento annuale al Tpl solo 50 euro (oltretutto già acquistato da migliaia di famiglie).

"L’assetto dei cantieri – il ragionamento dei vertici della polizia municipale – è già in essere da tempo e quindi non temiamo un grande caos, dato che ormai i fiorentini li conoscono e sanno come evitarli". I servizi di controllo da parte dei vigili, però, non si concluderanno questo pomeriggio con l’uscita dalle scuole dei ragazzi ma andranno avanti anche nei prossimi giorni, fino a quando non si arriverà a una normalizzazione. Poi il piano verrà ricalibrato in base alle esigenze.

La sindaca Sara Funaro – che alle 10.30 sarà in via del Terzolle, al biennio dell’Isis Da Vinci in sieme all’assessora all’Educazione Benedetta Albanese per inaugurare la nuova struttura – ha voluto rivolgere un saluto e un augurio a tutti i piccoli scolari fiorentini per il primo suono della campanella. "Da oggi - il messaggio della prima cittadina – si torna a scuola e al centro ci sono gli studenti. A tutti e a tutte voglio esprimere la mia stima e la mia fiducia e sottolineare l’impegno per accompagnarli con misure che preparino un futuro per tutti. Dunque auguri di buon inizio per gli studenti, in particolare per chi inizia il primo anno e per chi a giugno farà l’esame finale per il diploma: sembra un traguardo lontano ma invece vi aspetta un periodo intenso che finirà prima che ve ne accorgiate. Buono studio".