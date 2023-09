Scuola sicura Lavori finiti in 11 edifici: "Opere per il futuro della comunità"

di Sandra Nistri

Dai maxi interventi ai lavori più piccoli, comunque necessari. Nel periodo estivo, con lo stop all’attività didattica, sono stati molti gli istituti scolastici sestesi interessati dai cantieri e che, in qualche caso, continueranno ancora ad esserlo. A ridosso della prima campanella, in programma questa mattina, la vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle scuole del territorio, insieme ai tecnici comunali, visionando i lavori ultimati in undici diversi plessi oltre a quelli decisamente più corposi, delle scuole primarie De Amicis e Lombardo Radice. "Accanto ai cantieri maggiori – sottolinea Pecchioli - ci siamo presi cura con interventi di manutenzione piccoli e grandi di un ampio numero di edifici scolastici, pianificando i lavori sulla base delle richieste e segnalazioni arrivate dai dirigenti scolastici". Per citarne alcuni, ad esempio, alla scuola primaria Da Feltre sono stati realizzati l’installazione di controsoffitti fonoassorbenti in un’aula e l’adeguamento dei servizi igienici, al nido d’infanzia Alice il rifacimento dell’adduzione dell’impianto idrico, alla scuola d’infanzia Piaget la completa imbiancatura degli interni, alla primaria Pascoli la sostituzione degli infissi mentre la scuola secondaria di primo grado Cavalcanti è stata al centro di una serie di interventi per l’adeguamento degli spazi interni e la secondaria di primo grado Pescetti per il miglioramento dei servizi igienici.

Diverso il caso delle scuole De Amicis e Lombardo Radice, interessate da interventi per quasi 1,2 milioni di euro complessivi, dove le opere previste andranno avanti per alcune settimane: "Qui – prosegue Pecchioli - come da programma, i lavori di adeguamento sismico richiederanno del tempo aggiuntivo, trattandosi di progetti di grande portata per i quali la pausa estiva non sarebbe stata sufficiente. Grazie al coordinamento tra le ditte e i nostri uffici, tutte le operazioni più rumorose e impattanti sono già stata completate così da non creare disagi alla ripresa dell’attività didattica".

Tutto, quindi, sembra pronto per il nuovo anno scolastico: "Domani (oggi ndr) - conclude - sarà un giorno importante per centinaia di bambini e ragazzi. Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità. Per questo continueremo a farlo nei prossimi anni, programmando i cantieri massimizzando in periodi di fermo delle attività didattiche così da minimizzare i disagi".