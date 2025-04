Scuola elementare, un miraggio. “Ditta fallita, ma non molliamo”

Barberino Tavarnelle, 15 aprile 2025 – La ditta che è fallita, i finanziamenti che si sono bloccati, i lavori alla scuola si sono fermati. Sul da farsi per dare comunque a San Donato in Poggio la sua nuova scuola elementare, si è tenuto ieri un consiglio comunale straordinario. Come spiega il sindaco David Baroncelli, “Riteniamo fondamentale rendere partecipi e informare i cittadini di tutti i passaggi compiuti, degli importanti ostacoli che hanno bloccato i lavori e del nostro impegno su questo fronte che non desisterà e continuerà a cercare soluzioni alternative”. La serata è stata anche un modo di confrontarsi con i cittadini e dopo il dibattito è stata deliberata la mozione presentata dalla consigliera comunale Lucia Cubattoli del gruppo Centrosinistra di Barberino Tavarnelle relativa al fallimento della ditta incaricata dei lavori di costruzione della nuova scuola di San Donato in Poggio.

“La discussione – dichiara il sindaco - è sulla pesante criticità nella quale ci troviamo a causa del fallimento dell’azienda che si era aggiudicata la gara su progetto del ministero per un’opera da 3.2milioni di euro finanziata in gran parte dalle misure del Pnrr. L’amministrazione comunale, dopo ritardi e inadempienze della ditta, ha rescisso il contratto di appalto anche perché l’azienda ha abbandonato il cantiere. Solo alcune settimane fa è giunta la nota ufficiale relativa al fallimento della ditta”.

AnSet