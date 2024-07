Scuola di Musica di Fiesole, rinnovo cariche

Fiesole (Firenze), 18 luglio 2024-La scuola di Musica di Fiesole rinnova le principali cariche istituzionali.

Si sono concluse la notte scorsa le operazioni di voto che hanno impegnato il corpo docente della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole O.n.l.u.s. nella scelta del Direttore Artistico cui sarà affidata la Scuola nel prossimo quadriennio. I docenti hanno confermato Alexander Lonquich, pianista di fama internazionale e musicista di grande cultura e preparazione, che ha guidato la Scuola dal 2020 iniziando un processo di rinnovamento dell’offerta dell’istituzione. Nella seduta di domani 19 luglio il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione nominerà Alexander Lonquich, cui la Scuola augura buon lavoro. “Sono molto felice e grato ai docenti per avermi rinnovato la loro fiducia – dichiara Lonquich - nella prospettiva di dare continuità ai progetti intrapresi nel corso del passato quadriennio e nella convinzione di poter realizzare insieme nuove importanti iniziative per la Scuola.” Sempre di questi ultimi giorni è la notizia della nomina, da parte del Sindaco di Fiesole Cristina Scaletti, di una nuova delegata alla presidenza della Fondazione. Le specifiche competenze hanno indirizzato alla scelta di Anna Maria Meo, che ha ricoperto incarichi nelle più prestigiose istituzioni musicali. Scaletti ha espresso “una sincera gratitudine alla musicologa Anna Maria Meo, esperta di rilievo internazionale, per aver accettato la sfida come nuova delegata Presidente della Scuola di Musica di Fiesole.” “Saluto Alessandro Mugelli, ringraziandolo per il lavoro svolto - ha proseguito il Sindaco – e auguro parimenti, e con grande piacere, buon lavoro a Alexander Lonquich, confermato nel ruolo di Direttore artistico che, in sinergia con il Sovrintendente Claudio Martini e Anna Meo, saprà dare il contributo necessario per un posizionamento sempre più autorevole della Scuola di Musica nel panorama culturale e formativo internazionale."