Scuola Da Vinci, la riqualificazione. Finiti i lavori dopo le polemiche

La scuola Leonardo da Vinci di Signa ha finalmente nuovi cornicioni e potrà riaprire dopo le festività natalizie senza impalcature. A dare la notizia, il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Marcello Quaresima. "È terminato nei giorni scorsi l’intervento di riqualificazione – spiegano –. Pur non avendo mai presentato criticità particolari, il cornicione necessitava di manutenzione in più parti e la situazione era da tempo monitorata dagli uffici del Comune. Ora, finalmente, l’intervento è stato ultimato".

La situazione aveva provocato nel tempo anche accese proteste e polemiche dei genitori, preoccupati che le cattive condizioni del cornicione, proprio in prossimità del portone d’ingresso, potessero causare la caduta di pezzi d’intonaco sui bambini al momento dell’ingresso o dell’uscita da scuola.

"I lavori – hanno spiegato ancora Fossi e Quaresima - si sono conclusi con la rimozione delle coperture provvisorie posizionate in prossimità degli ingressi del plesso. Complessivamente l’amministrazione comunale ha speso oltre 80mila euro per realizzare gli interventi sulle gronde, consentire il rifacimento della copertura e rivedere i pluviali di scarico, oltre a procedere con la ritinteggiatura di tutta la porzione del cornicione e a realizzare il sistema di allontanamento dei volatili, fondamentale per preservare al meglio l’intervento realizzato. Si tratta di un intervento di manutenzione importante per garantire efficienza e decoro, un investimento che va a beneficio dell’intera comunità scolastica".

Resta invece ancora da risolvere la situazione della scuola elementare Ciampi di San Mauro, i cui cantieri sono in notevole ritardo. Per lasciare spazio ai lavori, sin dal settembre 2023, tutti gli alunni dell’istituto furono trasferiti nel capoluogo, all’elementare Leonardo da Vinci, con l’obiettivo di tornare alla Ciampi entro un anno. Ma, subito dopo la gara, l’azienda vincitrice avanzò una serie di osservazioni e richieste.

Così, mentre andava avanti il confronto fra la ditta e il Comune, i cantieri sono rimasti fermi fra le proteste generali. "Adesso i lavori stanno andando avanti nel rispetto del nuovo cronoprogramma – ha detto l’assessore Quaresima –. Confidiamo quindi di poter fare rientrare i ragazzi nelle loro aule a settembre".