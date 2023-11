Scuola con i cantieri. Ecco le classi volano

La Città metropolitana acquisterà a Firenze, per 1,5 milioni, un edificio in via Pergolesi (quattro piani oltre al seminterrato per più di 3mila metri quadrati) per trasformarlo in un polo scolastico volano. Ovvero per trasferirci le classi degli istituti superiori interessati dai lavori. Il via libera è arrivato con l’approvazione in Consiglio dell’aggiornamento al documento unico di programmazione. "Così potremo – sottolinea il sindaco, Dario Nardella – disporre di un polmone molto importante per l’organizzazione dei lavori nelle superiori. E risolveremo i principali problemi che altrimenti affliggerebbero gli studenti, costretti a frequentare in condizioni molto disagiate le attività didattiche". E ancora: "Nei prossimi anni - spiega Massimo Fratini (in foto), consigliere delegato all’Edilizia scolastica- sono previsti molti interventi nelle scuole superiori: adeguamento sismico e antincendio, ristrutturazioni e miglioramenti strutturali. Pertanto, si rende necessario acquisire un edificio volano che possa consentire di sopperire alle esigenze delle scuole interessate dai lavori".