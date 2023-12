Scuola al centro. Due insegnanti si raccontano

Tornano, dopo le feste natalizie, gli appuntamenti culturali e le presentazioni di libri, a Lastra a Signa. Il prossimo 12 gennaio (a partire dalle ore 17.30) sarà la volta del volume "Suonare in caso di tristezza - Dialoghi sulla scuola e sulla democrazia" di Giuseppe Bagni e Giuseppe Buondonno (PM Edizioni 2021). Il volume parla di uno scambio di lettere fra due insegnanti amici e con storie di militanza e impegno politico piuttosto simili. Riflessioni che, si legge, si sperano possano "contribuire ad una discussione meno occasionale e superficiale sulla scuola, sul sapere e su come entrambi stiano cambiando".

L’appuntamento si terrà come consueto nella sala eventi della biblioteca comunale di Lastra a Signa, con sede in via Togliatti. L’ingresso è libero e gratuito.