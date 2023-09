Scuola a Lastra a Signa: 1.785 studenti, mensa dal 21 settembre

Sono 1.785 gli alunni e studenti delle scuole di Lastra a Signa, ieri alla prima campanella. In particolare 479 gli iscritti alla media Leonardo Da Vinci, 780 alle elementari, 405 alle materne e 121 ai nidi, compreso quello appena inaugurato a Malmantile. Anche il servizio scuolabus è partito ieri, mentre la refezione prenderà il via il 21 settembre e il pre e post scuola scatteranno il 2 ottobre. Relativamente alla mensa, martedì 19 alle 18.30, al Centro Cottura di via Togliatti, si terrà l’iniziativa di presentazione dell’offerta proposta da Cir Food. Sarà un’occasione di approfondimento del servizio che permetterà ai genitori di assaggiare i piatti preparati dai cuochi dell’azienda. Saranno presenti il sindaco Angela Bagni e alcuni membri della giunta, insieme alla dietista comunale e al personale di Cir Food. Ai genitori verranno illustrati anche gli ingredienti usati, le caratteristiche degli alimenti e le novità previste quest’anno. Ieri il sindaco Bagni e l’assessore alla Pubblica istruzione Matteo Gorini, insieme alla dirigente scolastica Eleonora Marchionni, hanno fatto un giro di saluti consegnando a tutti gli alunni una lettera di auguri.

Prosegue intanto il progetto educativo "L’acqua del sindaco arriva nelle scuole" a cura di Publiacqua con la consegna delle borracce gratuite alle prime elementari con l’obiettivo di favorire la diminuzione dell’utilizzo della plastica nelle scuole. Infine, nel corso dell’estate, sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione e sull’edilizia scolastica alla Leonardo Da Vinci, all’elementare Alberti e a quella di Porto di Mezzo, alla materna Carcheri e ovviamente al nuovo nido di Malmantile. Lavori di imbiancatura o lavori di manutenzione sono stati effettuati in tutti i plessi del territorio.

Lisa Ciardi