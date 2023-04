Scudo verde, via all’installazione delle porte telematiche

Entra nel vivo l’installazione delle porte telematiche che permetteranno di far scattare lo "scudo verde". Saranno 81, in varie parti della città, e i lavori per la loro collocazione si concluderanno a novembre. "Queste porte – spiega l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – sono in grado di leggere la targa e di individuare il tipo di auto, con i rispettivi livelli di inquinamento. In una prima fase si limiteranno al monitoraggio dei flussi di traffico. Solo successivamente applicheranno i criteri che verranno definiti nei prossimi mesi, a partire dall’incontro programmato per il 12 aprile fra il sindaco Nardella e i primi cittadini dei Comuni dell’hinterland". Lo scudo verde è un provvedimento diverso rispetto al possibile stop ai Diesel Euro5: allargato a una fascia molto più vasta della città, probabilmente interesserà gli Euro3 ed Euro4. Ma su entrambe le iniziative proseguono le polemiche. "Il Comune sta già installando le porte telematiche per lo scudo verde – ha commentato Marco Stella (Forza Italia) -. Noi siamo arrivati a 1780 firme contro lo stop agli Euro5".