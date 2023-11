Scrittori vip e debuttanti, Ingorgo letterario entra nel vivo

Entra nel vivo "Ingorgo Letterario" a Borgo San Lorenzo, il festival del libro e degli autori, con un programma avviato fin da lunedì con le scuole, e che ora nel fine settimana giunge al suo culmine. Un vero ingorgo: basti dire che nei due giorni finali, sabato e domenica si contano ben sessanta presentazioni di libri e incontri con l’autore. In una location atipica, quella del Palazzo comunale in piazza Dante, a causa dell’indisponibilità, per lavori di ristrutturazione di villa Pecori Giraldi. E così per due giorni libri e scrittori saranno i protagonisti nella sala del sindaco, così come nella sala del consiglio comunale e nella saletta comunale.

Libri di ogni genere, autori famosi, come Veronica Pivetti che stasera alle 17.30 presenta il suo ultimo libro "Rosa", e molti altri sono nel programma del festival, da Jolanda Renga, giovanissima figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga al suo debutto come scrittrice, a Massimo Roscia, e poi, solo per citarne alcuni, Nadia Terranuova, Beppe Roncari, Luca Ammirati, Cristian Raimo, Fabrizio Silei.

Non mancano, naturalmente, i libri, e non sono pochi, scritti da mugellani, o ambientati in Mugello. Come "La Poggiola delle Ginestre" di Lorenzo Marroncini, che viene presentato stamani alle 11, edito da Logisma, alla presenza dell’autore e dell’editore, un libro che racconta l’"irrequieta adolescenza di Ettore" e la vita di una famiglia di mezzadri tra Mugello e Val di Sieve, nella prima metà del Novecento. E poi c’è il libro-guida sul proprio paese dell’ex-sindaco di Barberino Gian Piero Luchi, domenica alle 11, c’è il primo romanzo di Franco Vichi, domenica alle 14.30, ci sono i libri vicchiesi di Bruno Confortini e di Elettra Lorini, e le opere di Paolo Marini, Ezio Alessio Gensini, Marco Paoli, Alfredo Altieri, Remo Nencini e altri. Ci sarà anche l’occasione, domenica pomeriggio, per ricordare Tebaldo Lorini, noto scrittore di cucina e di arte, e neppure mancherà, sabato mattina, una vivace caccia al tesoro letteraria, con partenza dal Municipio.

Paolo Guidotti