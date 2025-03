Scritte spray alla stazione. Preso il vandalo

Voleva fare una dichiarazione d’amore alla ragazza che lo ha conquistato. Ma invece di un mazzo di fiori o un bigliettino, un 18 enne di Rignano ha pensato di scriverla con una bomboletta spray sulle scale della stazione. Le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso alle 4 del mattino del 22 marzo mentre era chinato sulle scalinate della stazione che conducono al binario 2 e poi a via Roma. Una frase non offensiva, che appunto nelle intenzioni del giovane voleva essere un omaggio di amore alla sua fidanzata, ma che invece ha solo deturpato un’infrastruttura pubblica ed è costata a lui e alla famiglia una segnalazione. Il costo del ripristino e anche una bruttissima figura. Gli agenti della polizia municipale, comandata da Matteo Maria Berti, si sono messi all’opera attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno anche inquadrato il volto del giovane "vandalo per amore". Hanno inoltre controllato le targhe delle auto che a quell’ora son passate di là. Attraverso una serie di controlli incrociati, sono riusciti ad arrivare sempre più vicino alla sua identità che è stata verificata grazie alla comparazione con le foto che il giovane ha pubblicato sui suoi profili Facebook e Instagram. Gli agenti si sono presentati a casa sua: il ragazzo ha subito ammesso la propria responsabilità e ha provveduto a proprie spese alla rimozione delle scritte e al ripristino. Il caso di questo giovane deve essere da esempio per gli altri, raccomanda la polizia municipale: ogni atto vandalico, scritta sui beni pubblici o sulle infrastrutture, viene perseguito e denunciato con attività di indagine per rintracciare l’autore.

Manuela Plastina